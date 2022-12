Motosprint.it

Manuel Gonzalez, Jeffrey Buis, Adrian Huertas e, adesso, Alvaro Diaz . Per il quarto anno consecutivo, il campione del mondo della Supersport 300 effettuerà il passaggio diretto alla Supersport 600 , ... SSP, un altro campione del mondo in griglia: Diaz pronto al debutto in 600 Dopo aver conquistato il titolo 2022 nella 300, Alvaro esordirà nella classe intermedia in sella alla Yamaha R6 continuando a difendere i colori del team Arco Motor University ...Stefano Manzi correrà con il team Ten Kate nella stagione 2023, passando da Triumph a Yamaha. L'italiano affiancherà il già annunciato Jorge Navarro.