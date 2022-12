Spazzacorrotti | ok del governo all’OdG del Terzo Polo | cambia di nuovo la prescrizione?

Agenzia ANSA

Il governo Meloni ha dato parere favorevole a un ordinegiornoTerzo Polo sulla prescrizione che propone di cancellare la riforma Bonafede , ovvero la cosiddetta, tra le riforme - bandiera spinte all'approvazione nella scorsa legislatura dal ...Okgoverno a un ordinegiornoTerzo polo. Se abolita, si torna alla 'vecchia' prescrizione fino al terzo grado di giudizio. In caso di processi lunghi apre la strada all'estinzione... Ok del governo all'odg per cancellare la Spazzacorrotti “Un grande risultato, nient’affatto scontato”. Questo il commento a caldo di Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione e in passato viceministro della Giustizia, all’approvazione da parte del ...Il governo ha dato parere favorevole all’ordine del giorno del Terzo Polo sulla prescrizione che propone di cancellare la riforma Bonafede, la cosiddetta Spazzacorrotti. Il deputato Enrico Costa, prim ...