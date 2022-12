Spalletti carica il Napoli | “Non ci siamo mai fermati” | il discorso in allenamento

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lucianodurante ilina Castel Volturnoilin vista della sfida contro l’Inter. Il tecnico delsa quanto sia importante avere un’ottima tenuta mentale. Soprattutto in questo momento in cui la sosta ha bloccato il campionato per oltre un mese, lasciando vacanze e relax ai giocatori. Cinque calciatori delsono partiti per il Mondiale, ma gli altri hanno potuto staccare la spina ed anche il ritiro in Turchia non può essere come una competizione ufficiale. Per dirla alla Gattuso,ha fiutato il pericolo ed ha capito che uno dei problemi delpuò essere quello di ritrovare la giusta concentrazione.ilalla ...

Ottopagine

Adesso però il Napoli potrebbe tornare allae fare sul serio: il club partenopeo sa che in ... Gli azzurri ritengono che il giocatore possa far fare il salto di qualità alla squadra di...La grande occasione Ci sarà l'ex nerazzurro Luciano, ci sarà l'uragano Khvicha Kvaratskhelia e ci saranno le mille soluzioni dei partenopei per scardinare qualsiasi difesa e prendersi i ... Napoli: tra una settimana la ripresa, Spalletti carica i suoi Come ormai è tradizione in campionato, lo stadio nerazzurro promette un sold out per il big match del 4 gennaio contro la capolista. Già terminati da tempo i biglietti per il settore ospiti ...Come ormai è tradizione in campionato, lo stadio nerazzurro promette un sold out per il big match del 4 gennaio contro la capolista. Già terminati da tempo i biglietti per il settore ospiti ...