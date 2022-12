Sondaggi politici | Supermedia Agi-Trend Nel 2022 FdI cresce di oltre 10 punti | Lega ne perde altrettanti | Pd cede 5 punti

Fanpage.it

Gli ultimiin vista delle elezioni regionali 2023 non sembrerebbero promettere nulla di buono per il Partito Democratico , con le urne in Lombardia e nel Lazio che si apriranno in contemporanea ..., cresce la distanza tra M5S e Pd che si attesta all'1,5%. Fratelli d'Italia si attesta al 29,6%. Nelle ultime rilevazioni, la Lega è in parziale recupero: Termometro Politico, ha ... Sondaggi politici, aumenta la distanza tra M5s e Pd: tra i due partito un punto e mezzo di distacco Sono usciti i primi sondaggi, realizzati da Izi, che mostrano come vincitore il candidato di centrodestra Francesco Rocca ...Sondaggi politici, cresce la distanza tra M5S e Pd che si attesta all’1,5%. Termometro Politico, ha messo a confronto le rilevazioni di 7 istituti: TP, Swg, Emg, Tecne', Euromedia, Studibidimedia, Not ...