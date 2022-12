Sondaggi politici | il 60% degli ucraini contrario a negoziati con la Russia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Guerra in Ucraina , il tempo del dialogo è ancora lontano. Il 60% dei cittadinia eventualidi pace con la, nemmeno per salvare vite umane: è quanto emerge da un ...

Fanpage.it

Guerra in Ucraina , il tempo del dialogo è ancora lontano. Il 60% dei cittadini ucraini è contrario a eventuali negoziati di pace con la Russia, nemmeno per salvare vite umane: è quanto emerge da un ...Secondo quanto riportato da un sondaggio Izi per Repubblica, nelle prossime elezioni regionali del Lazio il candidato favorito sarebbe quello del centrodestra Francesco Rocca . L'ex presidente della ... Sondaggi politici, aumenta la distanza tra M5s e Pd: tra i due partiti un punto e mezzo di distacco Un bilancio di fine anno sul consenso ai partiti con i 10 punti guadagnati dla partito di Giorgia Meloni, a discapito dei seguaci di Salvini. I Dem hanno perso oltre 5 punti. Crescono leggermente M5S ...Elezioni Lazio. Insieme, Pd e 5 Stelle, potrebbero superare il centrodestra. Ma di fatto sono divisi, e così, separati, si preparano a consegnare la vittoria alle elezioni regionali del Lazio a France ...