Sondaggi politici elettorali oggi 29 dicembre 2022 | Sergio Mattarella è il politico più apprezzato in Italia

(Di giovedì 29 dicembre 2022)29– Il presidente della Repubblicaè ilpiùdaglini: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research. Secondo la rilevazione, infatti, il Capo dello Stato gode dell’apprezzamento del 58,2% deglini. Buon risultato anche per la premier Giorgia Meloni che chiude ilcon il 39,9 per cento dei consensi. Una percentuale più o meno identica a quella relativa al gradimento di cui gode anche l’esecutivo, ...

Governo Meloni nemico dei poveri, delle Ong , che irride i percettori di reddito di cittadinanza, toglie i soldi alla cultura ma finanzia i ricchi, predica l'umiliazione degli studenti, vorrebbe dare ...Per i partiti, l'autunno e il principio dell'inverno ha visto registrare dati ... IL BILANCIO Anche guardando alle rilevazioni di Noto, svolte per Porta a porta del 22 dicembre, si ... Sondaggi politici, aumenta la distanza tra M5s e Pd: tra i due partito un punto e mezzo di distacco Sondaggi politici, oggi, 29 dicembre. Avanza ancora Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia sempre più primo partito italiano. Secondo posto per il M5S.Secondo l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, cresce il gap tra M5S e Pd: è calcolato all’1,5% ...