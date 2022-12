Slittino naturale | salta la tappa di Coppa del Mondo di Mariazell | gare spostate in Val di Giovo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Cambia il calendario delladel2022-2023 di: le persistenti temperature miti nell’arco alpino, hanno reso vano il lavoro degli organizzatori della seconda, in programma a(Austria), portando alla cancellazione delledel 6-8 gennaio. Le competizioni originariamente previste in Stiria, però, saranno recuperate sul budelloitaliano di Val di/ Jaufental: la Federazione Internazionale dello(FIL) ha deciso uno spostamento di una settimana delle prove previste per permetterne la disputa nella località altoatesina. Il cambiamento si è reso necessario a causa del disgelo che non ha permesso agli organizzatori dellaaustriaca di ...