Si legge sempre meno Ecco cosa succede

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Siamo a Roma, a due passi da piazza Navona e Campo de Fiori. Qui vi è l’ennesima storica libreria che a breve chiuderà i battenti. Purtroppo la data di chiusura è stata già fissata al 6 gennaio, giorno in cui questa storica libreria nel cuore della Città Eterna cesserà perla sua lunga attività. Tra i motivi ci sono sicuramente i costi che non sono più sostenibili, unapiù grande difficoltà a sostenere le spese e la triste decisione che non si vorrebbe mai prendere. (pixabay.com) Odradek, questo è il nome della libreria, dove chissà quanti di coloro che vivono a Roma, ma anche quelli che lo sono di passaggio, sono entrati aluna volta durante una passeggiata negli affascinanti vicoli del centro storico. Questo è un luogo, che come tutte le librerie del resto, fa un qualdi ...

greenMe.it

=>di Bilancio 2023, tutte le misure per le imprese Non siamo l'unico paese Ue ad alto tasso ... "Le PMI sonopiù evolute, anche tecnologicamente". Ma il sistema paese deve supportare l'......con la fiducia. 2022 - 12 - 29 11:41:11 Il ministro dell'Economia Giorgetti: "È un testo ... 2022 - 12 - 29 11:24:24 Con la fiducia del Senato ladi bilancio diventaCon la fiducia ... Sulla carta si legge sempre meno, chiude un'altra storica libreria di ... Per il 2023 la legge di Bilancio, da 35 miliardi ... Eccezione per i Comuni: potranno scegliere se annullare o meno i crediti. Tasse, flat tax più ampia per le partite Iva. Giù il cuneo ai dipendenti ...la prima manovra del governo Meloni è stata approvata ufficialmente dal Senato, dopo la fiducia: i voti favorevoli sono stati 107 (erano stati 109 per la fiducia), i contrari 69 e uno è stato l’astenu ...