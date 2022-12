Sì del Senato alla Finanziaria | la manovra è legge Missione compiuta in tempi record

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Via libera deldi Bilancio, la. L’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiduciaprimadel governo Meloni con 107 sì, 69 contrari e un astenuto. Visti istrettissimi il testo è identico a quello approvato dCameravigilia di Natale. Lada 35 miliardi destina gran parte delle risorse (21 miliardi) alle misure per mitigare gli effetti del caro bollette su famiglie e imprese. Sì delprimadel governo Meloni “. Sono soddisfatto di questa primaeconomica. Scritta in...

AGI - Agenzia Italia

Meloni in conferenza stampa di fine anno Due mesi di governo intensi sintetizzati dalla manovra di bilancio, portata a termine con il via liberagrazie a 107 voti a favore pochi minuti prima di presentarsi alla conferenza stampa di fine anno . Dove il presidenteConsiglio Giorgia Meloni ha tracciato il primo mini - bilancio...... all'aeroporto di Fiumicino, il volo da Chongqing, della compagnia Hainan Airlines: si tratta... il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferirà in Aula alalle 15.30 sul Covid. Ieri le ... Via libera del Senato, la manovra è legge Manovra, oggi è il giorno del voto definitivo al Senato dopo l'ok nel giorno della vigilia di Natale alla Camera. Oggi il voto sulla fiducia e il via libero definitivo. L'Aula ...Un fatto nuovo: più una conferenza stampa di inizio mandato che di un Governo “che ha lavorato un anno”. Così Giorgia Meloni, presidente del ...