Shakira ha scoperto il tradimento di Piqué grazie a un vasetto di marmellata

(Di giovedì 29 dicembre 2022)e Gerardsi sono lasciati dopo dodici anni d’amore e due figli. Fin da subito era girata voce che la storia fosse finita a causa dei ripetuti tradimenti di lui, oggi fidanzato con la bionda studentessa Clara Chia Marti. Ma adesso il gossip sforna nuovi succulenti dettagli sul modo in cui la 45enneavrebbel’ultima tresca del compagno trentacinquenne., ecco come haildiSecondo quanto rivelato dal programma tv Socialité del canale spagnolo Telecinco, la pop star avrebbe iniziato ad avere i primi sospetti nei confronti dia causa dell’improvvisa velocità con cui venivano mangiati i barattoli diche si trovavano nella loro casa. Lei ...

Vanity Fair Italia

Di punto in bianco, tuttavia,si è accorta che in casa la quantità di marmellata iniziava a scarseggiare nonostante non fosse lei a mangiarla. A quel punto si è insospettita fino a scoprire ...Ma adesso il gossip sforna nuovi succulenti dettagli sul modo in cui la 45enneavrebbel ultima tresca del compagno trentacinquenne. Secondo quanto rivelato dal programma tv ... Shakira, che ha scoperto il tradimento di Piqué grazie a un vasetto di marmellata Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Quella tra Piqué e Shakira è solo l'ennesima rottura di una coppia di star quest'anno, ma un dettaglio rilevato dalla cantante è tragicomico.