Shakira | che ha scoperto il tradimento di Piqué grazie a un vasetto di marmellata

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La cantante, secondo il programma tv Socialité, avrebbe iniziato a sospettare del compagno quando s'è accorta che a casa loro qualcuno mangiava la confettura troppo in fretta. Vero o no, non sarebbe certo la prima volta che unVip viene smascherato attraverso bizzarri indizi…