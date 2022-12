(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non sono feste serene per. La simpaticissima protagonista nonché vincitrice del4, quindi inviata e opinionista di Barbara D'Urso, ha chiuso dila storia con il compagno Nicolò Ancona, padre di suo figlio Renzo di 6 anni. I due erano tornati insieme appena lo scorso giugno, dopo un'altra crisi: cinque anni e mezzo insieme, quindi la rottura alla fine del 2020. Ora ci risiamo, ma questa volta sembra una scelta definitiva. Un tira-e-molla alla Belen Rodriguez e Stefano De Martino che avrebbe regalato alla coppia solo una estate dipassione, affievolita con l'autunno per colpa, così filtra dallo sfogostessasu Instagram, per la mancanza di impegno e convinzione del partner, ...

Liberoquotidiano.it

annuncia che lascia il compagno, il padre di suo figlio, giura che è per ...... ma si era data un'altra possibilità Il 2022 si chiude da single per. L'ex gieffina su Instagram ha annunciato la rottura, stavolta definitiva con il padre del figlio. ''È certamente ... Serena Garitta, "è finita di nuovo". Il dramma della ex Grande Fratello Serena Garitta, l'inviata e opinionista di Barbara d'Urso, ha rivelato con un lungo sfogo sui social che la sua relazione con l'ex marito è naufragata, di nuovo. Ecco cosa ha detto.Anche per Serena Garitta il 2022 si chiude con la fine della sua lunga storia d’amore con il padre di suo figlio. Questa volta è per sempre e l’ex gieffina arriva a giurarlo sui social, promettendo a ...