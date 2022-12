Serbia-Kosovo | via le barricate | riapre il confine Segnali di pace o pausa strategica? – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Via lenel nord del, riaperto il valico di frontiera con la. Sembra finalmente sciogliersi la tensione montata nelle ultime settimane tra Belgrado e Pristina attorno al ruolo della minoranza serba nel nord del, giunta al picco all’inizio di questa settimana con l’annuncio minaccioso del governo di Belgrado di aver predisposto l’esercito «al massimo livello di preparazione al combattimento». Il segnale della retromarcia sulla linea dello scontro è arrivato nella tarda serata di ieri dal presidente serbo, Alexsandar Vucic, che dopo aver incontrato i rappresentanti della minoranza di connazionali inha annunciato il via libera allo smantellamento delleda loro erette. Operazione in corso in queste ore, secondo quanto confermano le agenzie ...