Semifinale Perugia-Piacenza in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Sir Safety Susa-Gas Sales Bluenergydella Del MonteSuperlega 2022/di. I perugini di Andrea Anastasi, già vincitori in stagione di Supere Mondiale per club, viaggiano a tutta velocità anche in. I Block Devils hanno travolto Cisterna con un netto 3-0 sul campo di casa ed ora a separarli dalla finale c’è solo la formazione di Lorenzo Bernardi. I biancorossi sono riusciti a spuntarla al tie-break sul campo di Verona ed ora non vogliono smettere di sognare. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 ...