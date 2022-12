Semifinale Milano-Trento in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Allianz-Itas Trentino, partita valevole comedella Del MonteSuperlega 2022/di. I meneghini di Angelo Lorenzetti hanno battuto un po’ a sorpresa la Lube Civitanova in trasferta, conquistando così l’accesso alla Final Four di Roma. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Angelo Lorenzetti, che ha invece eliminato Modena in rimonta al quarto set dopo aver perso nettamente il primo parziale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 (che potrebbe variare per motivi di palinsesto) di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per ...