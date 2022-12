“Sei falsa | inquietante | malefica!” GF Vip | mai visto Edoardo Tavassi tanto arrabbiato con lei VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Serata pesante per Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La ragazza ha avuto un duro confronto con gli Incorvassi, ossiae Micol Incorvaia. Tutto si è consumato durante il gioco del bacio sotto il vischio. Per una strana casualità, Micol è stata costretta a baciare Davide Donadei. Qui si è inserita Tontonella che ha subito ribadito, davanti a tutti, che Micol non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista. A questo puntoha perso un po’ i lumi della ragione e ha attaccato duramente la Fiordelisi. “Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa”. Poco dopo è stato il ...