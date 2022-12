Scuola | Valditara | la maturità tornerà a svolgersi come prima del Covid

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Leggi Anche, circolare del ministero: stop ai cellulari in classe -: 'No sanzioni ma rispettare le norme' Leggi Anche Ministro: 'Contro i bulli lavori socialmente utili' ...

Leggi Anche: ai docenti più di 2mila euro di arretrati in arrivo a Natale 'Valorizzare docenti più formati' Riguardo invece ai docenti 'pagando di più gli insegnanti più formati e ...L'esame di maturità sarà come prima della pandemia. Intervistato dalla Stampa, il ministro dell'Istruzione e Merito, Giuseppe, spiega che è la soluzione 'più ragionevolè. Sull' orale annuncia una circolare su come andrà svolto il colloquio interdisciplinare: 'deve valorizzare le competenze e verificare la capacità ...Torna la vecchia maturità. Quella in vigore prima del Covid, per intenderci. A dirlo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...Sul tema della scuola, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega che l'esame di maturità tornerà a svolgersi come prima che la pandemia di Covid-19 lo stravolgesse. La legge ...