Scuola | esami con le regole pre Covid | come sarà la Maturità 2023

...Invalsi e l'alternanza- lavoro non sono state requisito d'accesso all'esame finale Da quest'anno, invece, le cose cambiano e le prove Invalsi saranno requisito di ammissione sia per gli...Infine, Valditara fa sapere che l'alternanza/lavoro non sarà condizione per l'ammissione aglidi Stato: "L'eccezione è dovuta al fatto che la normativa prevede un monte ore che purtroppo ... Studentessa bocciata all’esame di recupero, fa ricorso: “poco tempo a disposizione e correzione da parte di un altro docente”. Cosa hanno detto i giudici L'esame di maturità sarà come prima della pandemia. Intervistato dalla Stampa, il ministro dell'Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, spiega che è la soluzione 'più ragionevole'. (ANSA) ...Secondo il ministro dell'Istruzione e Merito è la soluzione “più ragionevole”. Sull'orale annuncia una circolare su come andrà svolto il colloquio interdisciplinare: “deve valorizzare le competenze e ...