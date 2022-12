Sci | Matthias Mayer si ritira Il clamoroso annuncio prima del superg di Bormio - Sport - Altri Sport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'austriaco, assente ieri in discesa, ha terminato la ricognizione per e ha ufficializzato il suo addio immediato alle gare: 'Ora è il momento di dire ...

L'austriaco, assente ieri in discesa, ha terminato la ricognizione per e ha ufficializzato il suo addio immediato alle gare: 'Ora è il momento di dire basta'. Il futuro Credo che rimarrò nel mondo dello sci. Così ha commentato stamattina poco dopo le 9 nella zona dello ski stadium della Stelvio, tra lo stupore generale di tecnici e addetti ai lavori. Matthias Mayer annuncia il ritiro. Clamorosa notizia a poche ore dal super-G di Bormio, con il 32enne che ha annunciato il suo addio alle gare dopo il forfait di ieri in discesa. L'austriaco ha vinto tre ori alle Olimpiadi.