Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Ho sciato forte in questi tre giorni Non volevo essere così prudente nella seconda manche”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) 80 vittorie in carriera, 50 in slalom. Giornata di cifre tonde perche si lancia, sempre più veloce, verso il titolo di più vincente di sempreCoppa del Mondo di sci. La statunitense chiude una treda sogno in quel di Semmering: dopo l’uno-due nello slalom gigante, arriva il trisspecialità più amata, quella dello slalom speciale. In terra austriaca dominio pertra i rapid gates: “Non ho davvero nulla da dire che non sia già stato detto. Non ci credo ancora. È piuttosto difficile da esprimere a parole. Hodavveroper tutti e tre ied ero molto contenta delle mie sensazioni” le sue parole a fine gara. Sulla gara: “Sapevo che sarebbe stata dura la ...