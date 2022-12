Sci alpino | Marco Odermatt imbattibile nel superG di Bormio Distacchi abissali | Kilde fuori dal podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Semplicemente di un’altra categoria.ha dominato ildi. Una prestazione di classe sopraffina da parte del campione elvetico, che ha inflittoaltissimi a tutti i rivali. Sedicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per lo svizzero, la sesta in questa specialità e la prima aè stato perfetto, soprattutto nella parte centrale più tecnica, dove ha pennellato ogni curva. Il “primo degli altri” è stato Vincent Kriechmayr, vincitore ieri in discesa, che ha accusato 64 centesimi dalla vetta. L’austriaco era avanti dopo i primi due intermedi, ma non ha potuto veramente nulla contro questo, perdendo tutto il vantaggio nella seconda parte di gara. Grande festa per la Svizzera, visto che al ...