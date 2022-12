Schifani | la Sicilia sarà la prima a reintrodurre le Province

(Di giovedì 29 dicembre 2022) caption id="attachment 100824" align="alignleft" width="260" Renato/caption"Lalaregione che riattiverà l'elezione dei presidenti di Provincia euna elezione di primo grado, dal momento che l'attuale modello non ha funzionato". Così il presidente della Regionena, Renato, in conferenza stampa.

BlogSicilia.it

non lesina bordate alle opposizioni che stanno conducendo, a suo dire, un'azione "inconsistente e senza proposte". L'oggetto del contendere è la trattativa del Salvache porterà 200 ...Il segretario generale della Cisl, Sebastiano Cappuccio , ha allargato l'orizzonte sul panorama regionale ricordando i contenuti dell'incontro con il presidente Renatoe tracciando ... Lo spoils system di Schifani e i cambi in sanità, convocata la giunta SICILIA - Il periodo dei saldi invernali in Sicilia è alle porte. "L'avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori. La misura che ...PALERMO – La conferenza di fine anno con i giornalisti diventa l’occasione per il presidente Renato Schifani per tracciare un bilancio dell’azione di governo. “C’era la volontà del mio governo di aver ...