Schianto micidiale sulla strada delle vacanze | muore sul colpo accanto alla moglie

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Incidentele mortale in viaPalade tra Narano e Lana, nella provincia autonoma di Bolzano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion e un’automobile. Una persona è morta, mentre una seconda è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale di Bolzano. I traumi sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il terribileè avvenuto di fronte a Castel Leone, che si trova sopra Lana, vicinoPensione Ackpfeif Hof di Lana, in Alto Adige. La vittima è il conducente di un autoveicolo con targa svizzera, un 58enne di Laces, residente in Svizzera. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Leggi anche: Incidentele, morti quattro ragazzi tra i 17 e i 22 anni Incidente tra Narano e Lana: auto contro camion, morto un uomo L’uomo che ...