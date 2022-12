Sassuolo Inter 0-1 | decide la partita una rete di Dzeko

REGGIO EMILIA - Altra vittoria in amichevole per l': dopo il 2 - 0 maturato al ' Granillo ' contro la Reggina , i nerazzurri di Simone Inzaghi superano 1 - 0 ilal ' Mapei Stadium ' grazie al gol di Edin Dzeko . L'attaccante bosniaco, ...Non sarà il Napoli pigliatutto, ma ildi Dionisi che, anche se assai rimaneggiato, è pur sempre una squadra scivolosa: anche per ... ma anche così com'è l'entra nel 2023 senza aver ...Questo pomeriggio è andata in scena una sfida amichevole tra il Sassuolo e l'Inter. I nerazzurri si sono imposti per 0-1 grazie al gol di Dzeko. Questa vittoria è sicuramente una buona notizia per la ...L'attaccante bosniaco decide l'amichevole del Mapei Stadium: Inzaghi sorride in vista del big match di San Siro contro la capolista. Lukaku in campo per 84' ...