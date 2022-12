Sassuolo | Dionisi | 'La verità sulle condizioni di Berardi e sul mercato di Frattesi'

Non sarà il Napoli pigliatutto, ma ildiche, anche se assai rimaneggiato, è pur sempre una squadra scivolosa: anche per questo l'autorevolezza con cui i nerazzurri hanno messo sotto gli emiliani in questa ultima prova ...Davvero pochi, invece, i segnali degni di nota per ildi. Inter, la prova opaca di Lukaku. Per Lukaku , dopo il ritorno al gol nell'amichevole contro la Reggina , 83' minuti in campo.Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, parla a Sky dopo il ko con l'Inter in amichevole. "Sensazioni positive perché giocavamo contro una sq1uadra forte. Ritmi non forsennati, ...Gianluca PEGOLO 6,5: nel primo tempo qualche intervento non particolarmente impegnativo, non può niente sul colpo sotto misura di Dzeko. Nella ripresa sale in cattedra ricordando a tutti che, nonostan ...