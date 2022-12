Globalist.it

Adesso il ministro della Cultura, Gennaro, sostiene l'idea di inserire la lingua italiana nella Costituzione. E in un'intervista al Messaggero critica ' un certo abuso dei termini ......consentire al ministero dei Beni culturali di acquistare Villa Verdi (come il ministro... Chilasciare il lavoro dovrà aspettare i 62 anni di età, oltre ad aver totalizzato 41 anni di ... Sangiuliano vuole la lingua italiana in Costituzione contro lo ‘snobismo radical chic’ Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sostiene l'idea di inserire la lingua italiana nella Costituzione. Nulla di male se dietro non ci fosse la retorica nazionalista che ci ricordiamo bene ...Esce in sala in Francia, con il titolo Caravage, il film di Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio, L'OMBRA DI CARAVAGGIO, in cui la figura di Caravaggio è tra i miserabili a cui si ispir ...