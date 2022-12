Salta l’appuntamento con Sissi 2 su Canale5 il 29 dicembre | al suo posto il film su Pelé | quando torna in onda la serie tv?

Il Veggente

Il 2022 si sta per concludere e, come ogni anno, torna in televisioneper eccellenza della notte di San Silvestro:'anno che verrà , in diretta su Rai1 il 31 dicembre. Alla conduzione ...Ajla Tomljanovic,è ufficialmente saltato: cosa è successo e come'ha ... Ajla Tomljanovic,il faccia a faccia La ... Ajla Tomljanovic, l’ex si tira indietro: salta l’appuntamento