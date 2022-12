Salernitana | i dettagli del contratto di Ochoa

Calcio Style

... nel mentre abbiamo in mente tante altre idee per tenere viva la memoria della. Alcune ... Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno dati i'. Centro sportivo: nel 2023 la posa ...Il profilo opzionato da tempo dallaè Ehizibue: 27 anni, può giocare a tutta fascia e all'occorrenza anche più avanzato. L'Udinese lo sta provando con insistenza sulla fascia ... Calciomercato Salernitana, pronti all’investimento per Zurkowski: i dettagli Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Ha sentito Lozano in questi giorni E' questa una delle domande poste a Guillermo Ochoa, nuovo portiere della Salernitana ...