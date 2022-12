Salernitana | ecco Ochoa | “Qui passione sudamericana | non potevo dire no”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Indossare la maglia dellaper me è una bella opportunità, venire a giocare in uno dei migliori campionati del mondo era un’opzione che nonrifiutare”. Lo ha detto Guillermo, il nuovo portiere dellache questa mattina si è presentato alla città. “Ilttore De Sanctis mi ha spiegato l’obiettivo del club, il progetto di crescita della società e tutto questo mi ha spinto a prendere subito questa decisione senza far passare tempo dalla fine del mondiale. Il progetto della– ha aggiunto– mi piace molto, sono contento di essere qui e poter portare esperienza dentro e fuori dal campo”. L’estremo difensore della Nazionale messicana farà il suo esordio in granata mercoledì all’Arechi contro il ...

Tuttosport

