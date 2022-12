Ruggero Deodato | il regista di Cannibal Holocaust morto a 83 anni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ci lascia a 83, iloriginario di Potenza, uno dei massimi rappresentanti dell'horror all'italiana, èil 29 dicembre 2022 all'età di 83, autore di cult dell'orrore come il celebree La casa sperduta nel parco e assiduo frequentatori del cinema di genere negli'70 e '80, èil 29 dicembre 2022 all'età di 83. Originario di Potenza, dove era nato il 7 maggio 1939,ha fatto il suo ingresso nel cinema italiano come comparsa divenendo poie sceneggiatore italiano tra i più celebri al mondo per il ...

