La7

... con questa manovra abbiamo stanziato la maggior parte delle risorse per contrastare il caro energia, rispettando così l'impegno elettorale " ha affermato il capogruppo dellaMassimiliano-...A fargli da eco Massimiliano, capogruppo dellain Senato che, durante le dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia, aveva quindi rivendicato non senza una punta d'orgoglio il lavoro ... Romeo (Lega): Manovra approvata, soddisfatti (LaPresse) Ha parlato anche della nuova minaccia Covid in arrivo dalla Cina Massimiliano Romeo al Senato con i giornalisti. “Il ministro Schillaci ora che sta cercando di capire cosa sta succedendo, c ...(LaPresse) Massimiliano Romeo ha parlato anche dell'ok del Senato alla legge di bilancio con i giornalisti: "La manovra è. passata, ...