Roma | sottoscritto contratto per acquisto di 30 treni per Metro A e B Gualtieri | “Si torna a investire sul futuro”

Roma Servizi per la Mobilità

Con Bologna vi sarà una stretta collaborazione alla luce del protocollo d'intesadal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e da quello di Bologna Matteo Lepore. Il progetto, della durata di ...... le cinque indicateci da Anci, esclusaCapitale che ha un tributo speciale con un limite ... gli importi con le seguenti modalità:c/c postale; c/c Tesoreria;F24, solo se il Comune ha... Sottoscritto contratto per acquisto 30 treni metro A e B Capodanno a Roma. Per quanto riguarda la notte del 31 dicembre il servizio di metro e bus sarà svolto come da programma, fa sapere l'azienda dei trasporti capitolini. Atac precisa ...Via libera della Camera a un ordine del giorno per portare maggiori contributi a Imola. Marchetti: "Eccellenza da sostenere" ...