Roma | altro sold - out all' Olimpico per la sfida al Bologna

Corriere dello Sport

Anche il “Faraone” va in scadenza di contratto. Il calciatore vuole il rinnovo, ma la Roma tace La situazione è piuttosto chiara: Stephan El Shaarawy ha un contratto in scadenza nel 2023 e la Roma ha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, dopo le perdite di Wall Street ieri e le crescenti preoccupazioni per l'esplosione del Covid in Cina. L'indice N ...