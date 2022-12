Rischio rincari bollette | governo a lavoro per evitarlo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA – È in bilico, si apprende da fonti governative, la norma dell’ultima bozza del decreto Milleproroghe, che, pur prorogando fino a giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas, le consente in caso di rinnovi di quelli in scadenza. Il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Secondo le stesse fonti, la misura è ancora sottoposta a valutazioni politiche dele tecniche del Mef. Se fosse confermata, le società fornitrici nei rinnovi dei contratti in scadenza potrebbero modificare le condizioni generali sul prezzo rispettando il preavviso di tre mesi. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

