Rintracciati gli ultimi due evasi dal ' Beccaria' di Milano

Leggi su agi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - Sono stati trovati insieme nell'appartamento di un conoscente in provincia di Monza Brianza glidue dei setteancora in fuga dopo l'one, il giorno di Natale, dal carcere minorile 'Cesare' di. A trovare il 18enne e il 17enne, compagni di cella nell'istituto di via dei Calchi Taeggi, sono stati gli agenti del nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria. Due dei setteerano stati convinti a costituirsi dalle rispettive famiglie poche ore dopo la fuga, mentre un diciottenne era stato rintracciato dagli agenti del nucleo investigativo regionale lombardo della Polizia penitenziaria il giorno di Santo Stefano mentre si trovava a casa della suocera. Il giorno successivo i carabinieri avevano fermato un altro dei giovani ...