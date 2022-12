Riforma pensioni | le Quote sono stravolte | le novità nel 2023

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È già partita la macchina governativa per quanto riguarda ladelle. Si parla di una rivoluzione in merito allea partire dal: ecco tutte lechesul tavolo. Il nuovo esecutivo sta mettendo mano ad un bel po’ di decreti e misure che erano state emanate negli anni precedenti. In questo restyling generale non potevano di certo mancare le, un tema caldo e dibattuto. L’argomento era stato toccato in più di una occasione durante le campagne elettorali. Mentre adesso ci potrebbero essere seriesu più fronti. Andiamo a vedere nel dettaglio. fonte foto: AdobeStockDopo poche settimane dal giuramento e dalla fiducia, il governo guidato da Giorgia Meloni si è messo al lavoro per approvare la ...