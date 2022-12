Regione Lazio | al via 2 bandi da 90 mln euro per ricerca e reindustrializzazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un investimento complessivo di 90 milioni diper sostenere progetti di, sviluppo e innovazione, e per l’avviamento o potenziamento di infrastrutture aperte per lanei settori chiave dell’industria laziale. “e innovazione sono pilastri della nostra azione di governo in questi anni. E sono il cuore di questi nuoviche metteranno a disposizione oltre 90 milioni diper finanziare la realizzazione, nel nostro territorio, di progetti disu temi diversi: dall’economia del mare alla green economy, dall’ aerospazio alla mobilità sostenibile, dalle industrie creative a quelle digitali, tutti comparti esuberanti della nostra economia che vogliamo sostenere perché continuino a crescere e a produrre occupazione. Il ...