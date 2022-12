Reddito di cittadinanza | arrivano gli aumenti | non solo bonus 150 euro | ecco per chi

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)importanti novità per quanto riguarda ildi. Oltre al150, il sussidio vedrà altri. Vediamo a chi arriveranno e i motivi di questi. Continua ad essere tema di discussione e di interesse la misura nata dal Movimento 5 Stelle. In vista delle future decisione del governo, ildiè attivo e vedrà, in questo meso, importanti. Una cifra aumentata nongrazie al150. Fonte foto: Adobe StockIldiaccoglierà, con ogni probabilità, delle profonde modifiche. L’agenda del nuovo esecutivo ha nel mirino questa ...