Reddito di Cittadinanza 2023 | come funzionerà | mappa delle novità

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La guerra aldi, condotta dall’esecutivo Meloni, ha segnato un primo punto a favore. La premier ha da sempre definito la misura una “paghetta di Stato”, ponendo l’accento sul fallimento delmisura di politica attiva del lavoro e la sua trasformazione in una misura assistenzialista. Per questo motivo, con le disposizioni inserite all’interno della Legge di Bilancio, la misura sarà abolita dal 1° gennaio 2024. La Manovra di bilancio è stata approvata definitivamente il 29 dicembre, si può quindi dichiarare chiusa la partita, che ha prodottorisultato una profonda revisione al ribasso del sussidio Rdc nel, per arrivare poi alla sua definitiva cancellazione l’anno successivo.Previsto per ilun periodo ...