Real Madrid | occhio ai giovani | Ancelotti valuta Miguel Gutierrez e Fran Garcia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In casanon si guarda solo alle stelle. Il club spagnoloalcuni calciatori che sono cresciuti nel club madrileno. Ilcampione d’Europa è una delle squadre più in forma e negli ultimi anni ha ottenuto grandi successi. Carloè stato bravo a gestire al meglio il materiale a disposizione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ItaSportPress

Recentemente acquistato dal, Endrick , attaccante brasiliano classe 2006 del Palmeiras , ha rilasciato un'intervista a Marca . Il baby fenomeno ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere i blancos, di cui ...ANCELOTTI BRASILE - Carlo Ancelotti , tecnico del, ha parlato in conferenza stampa per presentare la prima gara dopo la sosta dei blancos contro il Valladolid . L'allenatore emiliano ha parlato anche dei recenti rumors che lo vedrebbero ... Real Madrid, figlio di Cristiano Ronaldo entra nell’accademia dei Galacticos Dopo aver chiuso l’affare Endrick dal Palmeiras, los merengues continuano a pianificare il calciomercato per il futuro. Il Real Madrid, oltre al possibile ritorno di Brahim Diaz, sarebbe alla ricerca ...Spunta una confessione particolare di Romelu Lukaku e sul suo ritiro: presa di coscienza dolorosa dell'attaccante dell'Inter ...