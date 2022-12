Real Madrid | Endrick | “L’ho scelto perché ci ha giocato il mio idolo Cristiano Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il gioiellino brasiliano del Palmeiras, promesso sposo del, ha parlato a Marca. Ecco le sue parole: “Sono molto felice, ringrazio Dio ma tengo i piedi per terra. Spero di poter vivere delle belle annate dal 2024, per ora li sosterrò da lontano. Ilè una squadra molto grande, Vinicius Junior mi ha mandato dei messaggi e poi ci hail mio. Eccohoil, penso sia la cosa giusta. Ho già parlato con l’allenatore Ancelotti e con iri brasiliani che sono in squadra. Vinicius mi ha dato molti suggerimenti ma li tengo per me, non erano solo per il calcio ma per la vita. È un mio amico, ...