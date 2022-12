(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Chiesa nel mondo in preghiera per il Papa emerito le cui condizioni restano gravi.dai. “La situazione al momento resta sotto controllo, è seguitadai”, aveva fatto spiegato ieri il portavoce del Vaticano Matteo Bruni confermando un “aggravamento” delle condizioni di salute di“dovuto all’avanzare dell’età“. Nel primo pomeriggio dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute. Nel monastero Mater Ecclesiae, dovevive da quando si è dimesso, il Papa emerito èda monsignor Georg Gaenswein e dalle Memores Domini. Ieri, nel corso dell’udienza generale il Papa ha invitato a pregare per il Papa emerito e si è ...

Adnkronos

... il monitoraggio sulle sue condizioni di salute proseguirà anche nelle prossime. L'appello di ... Il ritiro del 2013 Il 'Pastore tedesco' Josephverrà ricordato per essere stato uno degli ...... e la sala stampa vaticana ha confermato, sempre ieri, che "nelle ultimesi è verificato un ... "Pregate per lui, è molto malato", cosa accadrà quando morirà il Papa emerito: dal funerale ... Ratzinger, ore d'ansia: assistito costantemente da medici Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Benedetto XVI starebbe rispondendo positivamente alle terapie, sarebbe vigile, ma la situazione resta critica Città del Vaticano – Il Papa emerito starebbe rispondendo positivamente alle terapie, sare ...