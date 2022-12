Ratzinger | l’amicizia con Cossiga nel segno del cardinale Newman

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stata neldella teologia delinglese John Henry(1801-1890) la frequentazione etra l’alloraJoseph, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e l’ex presidente della Repubblica Francesco. Entrambi erano ammiratori diche nel XIX secolo fu una figura trainante del cosiddetto Movimento di Oxford e autorevolissimo per la dottrina e le mirabili doti di scrittore, che operò per promuovere un autentico rinnovamento nella Chiesa cattolica. Nelle loro conversazioni, sia quandoera Capo dello Stato che in seguito da senatore a vita, affrontarono spesso anche i temi delle “derive” del post Concilio Vaticano, che il ...