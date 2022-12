Ratzinger | la voce sparita da mesi e l’ipotesi dimissioni anche per Papa Francesco

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Josephvive dal ormai nove anni nel monastero Mater Ecclesiae, dentro la Città del Vaticano. L’ex pontefice si è ritirato dopo la rinuncia alto che risale all’11 febbraio 2013. Con lui l’arcivescovo Georg Gaenswein e quattro «memores domini», laiche consacrate di Comunione e Liberazione. E daormai non parla più: a dispetto della sua lucidità, non riesce ad articolare le parole. Mentre le voci sui suoi problemi respiratori circolano da prima di Natale: per questo ieriha invitato a pregare per lui. E ieri è andato in visita al suo capezzale. Ma se le notizie di questi giorni dipingono unemerito pronto a concludere il suo «pellegrinaggio verso casa», come scrisse in una lettera di qualche tempo fa, c’è chi ipotizza che la sua dipartita potrebbe ...