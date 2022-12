Rai leader del mercato televisivo nel 2022 Fuortes | ' Pubblico ha premiato qualità e varietà dell' offerta tv'

Rai Storia

Ladel mercato anche con la sua rete ammiraglia, Rai1, che ha registrato il 18,2% di share nelle 24 ore e ben il 20,5% in prima serata , mentre Rai3 si conferma - con il 7,0% di share ...degli ascolti tv 2022 : fiction, informazione, intrattenimento e sport restituiscono un Servizio Pubblico da record , con le tre reti generaliste nettamente sopra le reti concorrenti ... Rai nettamente leader del mercato televisivo nel 2022 - RAI Ufficio ... Fiction, informazione, intrattenimento e sport: un 2022 da record per l’offerta Rai che si conferma leader degli ascolti televisivi, ma non solo, con le tre reti generaliste nettamente sopra ...Fiction, informazione, intrattenimento e sport: un 2022 da record per l’offerta Rai che si conferma leader degli ascolti televisivi, ma non solo, con le tre reti generaliste nettamente sopra le reti c ...