Quanti gol ha segnato Pelé? Record assoluto 3 Mondiali col Brasile | unico nella storia

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è stato l’calciatore ad avere vinto tre: con ilha trionfato nel 1958 (mettendo a segno un leggendario golfinale contro la Svezia: magistrale stop di petto in area, sombrero su un difensore e conseguente tiro al volo), nel 1962 (non da protagonista a causa di un infortunio) e nel 1970 (da stella assoluta, lo stacco di testa nell’atto conclusivo contro l’Italia è da antologia).gol hain carriera? La FIFA gli riconosce il primatodi reti realizzare in carriera: 1281 in 1363 partite disputate. Il conto però è ballerino a seconda delle fonti. In gare ufficiali ha messo a segno ben 757 reti in 816 incontri disputati. Il ribattezzato O Rei ha giocato con il Santos dal 1957 al ...