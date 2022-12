Quante IPO ci sono state nel 2022? In Usa mai così male dal 2008

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilè stato l’annus horribilis per le IPO sia per quanto riguarda le nuove quotazioni che per quanto concerne i volumi. Come per effetto della legge del contrappasso, dopo i numeri record registrati nel 2021, nell’anno che si appena chiuso l’attività globale di IPO ha subito un profondo ridimensionamento. Il calo era facilmente immaginabile ma il bilancio di fine anno mette a fuoco una situazione che, appena 365 giorni fa, ben pochi potevano immaginare. La flessione è in realtà un quasi dimezzamento di tutta l’attività del settore delle offerte pubbliche. Nessun comparto si salva (anche perchè quello che era stato il motore del 2021, ossia il tech, è il segmento uscito peggio lo scorso anno per quanto concerne nel performance di borsa). Anche a livello di area geografica, cisi delle sfumature, ma, nel complesso, tutte le borse mondiali ...