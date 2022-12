Tiscali Notizie

Lo ha detto Giorgiasul. "E' un tema che riguarda una famiglia politica ma non l'Italia, come se l'Italia fosse un grande corruttore d'Europa. Lo dico per difendere l'onore, l'...Sul'le responsabilità sono trasversali tra nazioni non tra i partiti'. Lo ha detto Giorgia, spiegando: 'Non è un tema solo italiano, se mai di un partito, un 'socialist job''. Qatargate, Meloni: 'Perché non lo chiamate socialist job' Giorgia Meloni stamattina è intervenuta dall'aula del palazzo dei ... per evitare sovrapposizioni». Il Qatargate. «Sullo scandalo del Qatargate, una cosa mi ha molto innervosito: molti colleghi ...(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 Sul Qatargate 'le responsabilità sono trasversali tra nazioni non tra i partiti. Non è un tema solo ...