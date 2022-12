PSV-Milan | quasi tutto esaurito per l’amichevole al Philips Stadion | News

Milan News

Commenta per primo Prove generali per un nuovo ruolo. Domani, nel test amichevole contro il, De Ketelaere sarà schierato da Pioli nel ruolo di attaccante. Qualora Giroud non dovesse essere al top per la sfida di Salerno sarà proprio il belga a sostituirlo.Domani sera, alle ore 18.15 , al 'Philips Stadion' di Eindhoven, si disputerà il match amichevole. Prima di scoprire dove vederein diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. Ultimo test amichevole per i rossoneri di Pioli prima della ripresa della ... MN - Milan, la probabile formazione contro il PSV: Dest a sinistra, Rebic prima punta. Tornano... Il Milan, domani alle ore 18:15, affronterà il PSV Eindhoven nell'ultima amichevole invernale in vista della ripartenza del campionato e delle varie competizioni nazionali ...In Spagna danno ormai per scontato la firma tra Aouar ed il Real Betis, club che vuole portarlo via a zero sbaragliando la concorrenza del Milan ...