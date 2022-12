Provincia | Gandolfi | «Dal Pnrr 36 milioni per il 2023 | 29 saranno investiti per l’edilizia scolastica»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il bilancio. Un anno complicato quello che ci si lascia alle spalle tra rincari dell’energia e crisi in Ucraina. Ma per il prossimo anno previsti 96di investimenti. Leggi di più su «L’Eco di Bergamo» di venerdì 30 dicembre.

L'Eco di Bergamo

... il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, il deputato Alessandro Sorte , il presidente delladi Bergamo Pasquale, il sindaco di ...... il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, il deputato Alessandro Sorte, il presidente delladi Bergamo Pasquale, il sindaco di ... Provincia, Gandolfi: «Dal Pnrr 36 milioni per il 2023: 29 saranno ... Il bilancio. Un anno complicato quello che ci si lascia alle spalle tra rincari dell’energia e crisi in Ucraina. Ma per il prossimo anno previsti 96 milioni di investimenti. Leggi di più su «L’Eco di ...Il presidente della Provincia: "Nonostante 1 milione in più di spese per l'energia, abbiamo sostituto il 70% dell'illuminazione pubblica e aiutato 11mila cittadini a trovare lavoro" ...